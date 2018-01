Aquest és el perfil ultraconservador de la nova jutge espanyola a Estrasburg

L'ESTAT esPPanyol és una VERGONYA PER A LA HUMANITAT. És un SIMULACRE VERGONYÓS DE DEMOCRÀCIA, una PARÒDIA ESPPERPPÈNTICA D'ESTAT DE DRET. || ||☆|| || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Tot poble té dret a un estat on la seva llengua vernàcula sigui oficial en TOT l'estat.|| ||☆|| || || ||☆|| || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Tot poble té dret a un estat on la seva llengua vernàcula sigui oficial en TOT l'estat.|| ||☆|| ||

25 de gener de 2018, 12.22 h





Redactors del Directe!, us agraïria recordessiu d'una vegada per totes que en CATALÀ NORMAL , si no es vol caure en l'eixarnegament esPPanyoleru:





No es pot escriure això de "S" 'ha sortit del foc per caure a les brases, sinó que"ha sortit del foc".



Igual que ningú no "s'ha" caigut ni "s'ha" anat al metge, sinó que "ha caigut i ha anat al metge".





Aquesta RIDÍCULA mania dels castellanoparlant de pronominalitzar frases que EN CAP ALTRA LLENGUA DEL MÓN CIVILITZAT (i crec que tamp... Llegir més