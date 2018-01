Un informe destaca irregularitats en el vot exterior del 21-D

25 de gener de 2018, 18.57 h

I D'AQUI S'AVE QUE EL PP VA TREURE UN DIPUTAT MES DE "NO SE SABIA ON" ... A PART DELS QUE ES VAN

ESTAFAR ALS SEPARATISTES, QUE PER CERT ES VAN HAVER DE BELLUGAR I VENIR FINS I TOT A CATALUNYA PER VOTAR AMB SEGURETAT. NO SE A ON IREM AMB LA REPUBLICA PERO SI QUE SE DE ON FUGIM.!!!