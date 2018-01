[Vídeo] El Gobierno bloqueja la investidura de Puigdemont

L'ESTAT esPPanyol és una VERGONYA PER A LA HUMANITAT. És un SIMULACRE VERGONYÓS DE DEMOCRÀCIA, una PARÒDIA ESPPERPPÈNTICA D'ESTAT DE DRET. || ||☆|| || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Tot poble té dret a un estat on la seva llengua vernàcula sigui oficial en TOT l'estat.|| ||☆|| || || ||☆|| || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Tot poble té dret a un estat on la seva llengua vernàcula sigui oficial en TOT l'estat.|| ||☆|| ||

25 de gener de 2018, 18.46 h





#3





NOVA ESTRATÈGIA DEL FEIXISME ePPanyol !!!!







Fins ara ePPanya només ens enviava els "pordioseros pedigüenyos harapientos y zaparrastrosos" per que ens molestessin i ens ROBESSIN (no taant com l'estat, però deu n'hi do)





També ens enviaven les seves prostitutes , els seus delinqüents .

. .



ARA A MÉS ENS ENVIEN ELS SEUS MIILERS DE SARNOSOS A CONTAGIAR-NOS AMB LA SEVA SARNA !!!!







SEPAREM-NOS D'AQUESTA GENTUSSA TAN PPORCA !!!!