Espanya, al nivell democràtic d'Aràbia Saudita i Jordània: l'única monarquia europea que envia el rei a Davos

En aquest sentit, Pérez Royo recorda que no hi ha cap monarquia parlamentària a Europa en la qual el rei pugui ocupar el lloc del primer ministre a la cimera de Davos. "La presència del rei Felip VI a Davos suposa una devaluació del principi de legitimació democràtica", sentencia. D'altra banda, qüestiona el discurs del monarca espanyol al fòrum econòmic, en que va treure pit de l'aplicació del 155 a Catalunya i el respecte a la Constitució. "Precisament perquè no és un adorn [la Constitució], ell no hauria d'estar a la cimera participant de la forma en què ho està fent", diu el Catedràtic que -amb tot- trasllada les responsabilitats a Mariano Rajoy per "haver autoritzat la seva presència".



"Com és possible que un president del Govern que s'ha presentat com a defensor de la 'sobirania nacional' en aquests últims anys, permeti que algú que ni és ni pot ser portador d'aquesta 'sobirania nacional' parli en un fòrum internacional com si ho fos? O és que Mariano Rajoy considera que el rei és el portador d'aquesta sobirania o que no està sotmès a la Constitució?", conclou per demanar als partits de l'oposició -"les derives antidemocràtiques cal tallar-les d'arrel"- que reclamin explicacions al president del Gobierno.

El catedràtic -expert en la Constitució espanyola- critica obertament que l'Estat espanyol enviés com a representant el monarca (que ho és només per herència) i no algú escollit democràticament com a portaveu dels espanyols: el president del Gobierno, Mariano Rajoy. "Què fa el rei d'un 'Estat social i democràtic de dret', en què 'la sobirania nacional resideix en el poble espanyol del que emanen els poders de l'Estat', en una cimera com la de Davos?", qüestiona per comparar la imatge amb la de les "monarquies àrabs" no democràtiques. "A ningú li costaria imaginar-se que el príncep hereu de l'Aràbia Saudita acudís a Davos amb la finalitat d'explicar la reforma que està intentant posar en marxa al seu país, de la mateixa manera que a ningú sorprèn que estigui present el rei Abdul·là de Jordània", escriu.