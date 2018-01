Com burlarà Puigdemont la policia espanyola? Els catalans no perden el sentit de l'humor

Última actualització Dijous, 25 de gener de 2018 19:30 h

La xarxa s'omple amb acudits i bromes alimentades per la paranoia dels cossos de seguretat de l'Estat

Gerard Sesé @gerardsese | Quan algú pot fer broma d'un mateix, de manera desacomplexada i divertida, demostrra sense cap mena de dubte maduresa i intel·ligència. És, fins i tot, terapèutic i necessari. Una teoria que també s'acompleix en la psicologia de masses. I les xarxes socials són una gran porta a poder compartir i oferir la creativitat i l'humor d'un poble.

Muntatge a la xarxa que simula Carles Puigdemont amagat a un maleter d'un cotxe Comparteix Tweet

És el cas dels catalans que, malgrat la repressió i la virulència constant de l'Estat espanyol, segueixen tenint intacte el seu sentit de l'humor. Una de les temàtiques que ara centren l'atenció dels mitjans és la preocupació i/o obsessió de les forces de seguretat espanyoles per a impedir que Carles Puigdemont es presenti al Parlament de Catalunya per a ser investit. Controls a les fronteres per mar terra i aire concentren els esforços d'una policia que ja ha fet massa el ridícul durant aquest procés.Així doncs, els catalans, una manera de distencionar l'ambient, s'han empescat de quines maneres podria Carles Puigdemont arribar a Catalunya per no ser descobert. Uns gags que la policia espanyola ha alimentat anant a escorcollar aeròdroms o afirmant que fins i tot buscaran als maleters dels cotxes.