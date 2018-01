De la Serna, a la CUP: ''Va a ser que no''

L'ESTAT esPPanyol és una VERGONYA PER A LA HUMANITAT. És un SIMULACRE VERGONYÓS DE DEMOCRÀCIA, una PARÒDIA ESPPERPPÈNTICA D'ESTAT DE DRET. || ||☆|| || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Tot poble té dret a un estat on la seva llengua vernàcula sigui oficial en TOT l'estat.|| ||☆|| || || ||☆|| || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Tot poble té dret a un estat on la seva llengua vernàcula sigui oficial en TOT l'estat.|| ||☆|| ||

25 de gener de 2018, 18.43 h







Aquest senyor Inhigo de la Sarna, d'altra cosa no crec que en sàpiga gaire, veient lo molt incompetents que són els franquistes del PP amb tot allò que no siguin CORRUPTELES, . . .







. . . però de no deixar anar allò que l'estat ens ROBA, d'això en podria donar classes a la facultat d'EsPPolis i Lladronicis.