França no col·laborarà amb Zoido en la caça a Puigdemont

Dijous, 25 de gener de 2018

La policia no ha rebut cap ordre de reforçar la frontera

Redacció| El ministre d'Interior espanyol, Juan Igacio Zoido, ha desplegat els darrers dies una operació digne de pel·lícula per evitar que Carles Puigdemont pugui personar-se al Parlament i ser investit president. Registres al petit aeròdrom de Sant Fruitós de Bages, visites al clavegueram i més controls a les fronteres en un intent quasi paranoic d'evitar que es compleixi el mandat dels catalans a les urnes el 21-D. La bona notícia: la resta de països Europeus no hi col·laboraran.

Segons el diari 'L’Independent', les autoritats franceses no duran a terme cap dispositiu especial de control a les fronteres a la recerca de Carles Puigdemont. Així, no havent rebut cap ordre la policia francesa en aquest sentit, el reforç policial serà visible només a l'altra banda de la frontera, a exigència del ministeri d'Interior.



Sembla que la policia espanyola no comptarà, doncs, amb col·laboració per registrar els maleters dels cotxes que passin la frontera, tal com va dir que faria Zoido.

