Un exsenador del PP, entre els candidats per jutjar els líders independentistes

Última actualització Dijous, 25 de gener de 2018 20:30 h

Ha entrat a formar part de la sala del Tribunal Suprem que porta el cas del Govern i els 'Jordis'

Redacció| Vicente Magro Servet ha estat nomenat avui magistrat de la sala segona del Tribunal Suprem, de la mà del Consell General del Poder Judicial, la qual cosa li donaria la possibilitat de jutjar els membres del Govern legítim i els 'Jordis' en les causes pels suposats delictes de rebel·lió i sedició. I és que els sis jutges que hauran de fer-se càrrec del cas seran escollits entre onze que pertanyen a la sala segona del Tribunal Suprem; entre els quals hi ha, des d'aquest dijous, Magro.

Segons ha avançat 'Nació Digital', allò sorprenent és el fet que el magistrat sigui també exsenador independent (entre el 1996 i 1997) per al Partit Popular, amb casos tan polèmics a les seves esquenes com l'admissió de la denúncia presentada per l'associació franquista 'Amigos del Valle de los Caídos' contra un acudit al programa 'El Intermedio' sobre el Valle de los Caídos fet pels humoristes Dani Mateo i el El Gran Wyoming.



Magro va deixar l'escó del PP en acceptar el càrrec de president de l'Audiència Provincial d'Alacant. Ara, aterra al Suprem -tot i que ja ho havia intentat el 2014- des de l'Audiència Provincial de Madrid (on va començar el 2016) com a substitut de José Ramón Soriano, que s'ha jubilat.