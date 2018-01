ERC posa el Gobierno contra les cordes: ''Si Puigdemont va poder ser diputat, per què no pot ser president?''

Última actualització Dijous, 25 de gener de 2018 18:50 h

Mantenen el seu compromís ferm amb el president a l'exili

M.B| La pregunta del portaveu d'ERC al Gobierno després que, aquest matí, anunciés que impugnarà al Tribunal Constitucional la candidatura de Carles Puigdemont per ser investit president ha estat clara: ''Si Puigdemont va poder ser diputat, per què no pot ser president?''. Sergi Sabrià ha comparegut aquesta tarda al Parlament per deixar clar que els republicans segueixen defensant -"de moment"- la "legitimitat" de la candidatura de Puigdemont.

Segons ell, el Gobierno "ha perdut el nord, els escrúpols i la vergonya" per voler "guanyar als jutjats el que no van guanyar a les urnes". En aquest sentit, el portaveu d'ERC s'ha referit al fet que el "partit més corrupte d'Europa" ha tornat a "traspassar una línia vermella" que no quedarà impune a llarg termini. "Tot el que estan fent a l'independentisme acabarà als tribunals europeus dels drets humans i guanyarem", ha sentenciat per puntualitzar que la prioritat és "defensar els drets de tots els diputats" amb la col·laboració de la mesa del Parlament i els serveis jurídics.Sobre els plans B de l'independentisme en cas que Puigdemont no pugués ser investit ha volgut allunyar-se d'"hipòtesis" i ha denunciat que la única cosa que impedeix no investir el president a l'exili és que a l'Estat "no li agrada". Amb tot, també ha llançat un missatge a 'Junts per Catalunya' -amb qui ha dit mantenir "moltes reunions"- demanant-los "un acord global" per "saber que passarà després de la investidura".