Pisarello creu que el PSC vota en contra dels pressupostos per rancor

Tant el PDeCAT com ERC s'han mostrat "sorpresos" per l'anunci del PSC i han lamentat la incapacitat del govern municipal de negociar els pressupostos de l'Ajuntament.

El líder d'ERC, Alfred Bosch, ha retret a Colau la falta de compromís amb Barcelona per no seure abans a parlar dels comptes del consistori amb els grups de l'oposició. I li ha demanat que dialogui per crear consensos.



Tanmateix, Bosch ha carregat contra el PSC i ha afirmat que s'ha tornat a "desacreditar" com a partit de ciutat. La seva posició "respon a un despit de la seva expulsió del govern", ha assegurat el republicà.



Per la seva banda, el líder del PDeCAT, Xavier Trias, ha culpat a Colau de "no fer la seva feina" i li ha demanat que assumeixi la seva responsabilitat i sigui capaç de negociar. En aquest sentit, li ha aconsellat que "no s'adormi a la Figuera" perquè creu que ho està fent "molt malament".



Pel que fa als socialistes, Trias, ha recordat que el Pressupost que presenta Colau "porta la firma del PSC", ja que són uns comptes elaborats quan tenien un pacte de govern.