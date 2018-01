Juristes preparen querelles contra el Gobierno per la impugnació a Puigdemont

L'ESTAT esPPanyol és una VERGONYA PER A LA HUMANITAT. És un SIMULACRE VERGONYÓS DE DEMOCRÀCIA, una PARÒDIA ESPPERPPÈNTICA D'ESTAT DE DRET. || ||☆|| || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Tot poble té dret a un estat on la seva llengua vernàcula sigui oficial en TOT l'estat.|| ||☆|| || || ||☆|| || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Tot poble té dret a un estat on la seva llengua vernàcula sigui oficial en TOT l'estat.|| ||☆|| ||

26 de gener de 2018, 09.52 h





El Mari ano serà tan ridículament impresentable com vulgueu, amb la seva ignorància de les llengües estrangeres (

https://www.youtube.com/watch?v=MwEtrC6eb7s ) però aquesta xicota, la Soraya , si hi hagués de conviure un temps, sé que acabaria tornant-me homosexual.





Em fa tant de fàstic que sort que fèia moltes hores que he esmorzat, perquè només de veure la cara rePPugnant que fa a aquesta foto, hauria vomitat tot l'esmorzar.