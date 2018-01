Nou revés al gobierno: el Consell d'Estat recomana no impugnar la investidura de Puigdemont

Última actualització Dijous, 25 de gener de 2018 19:45 h

Anuncia que no veu fonaments per suspendre la candidatura

4 ( 2 vots ) Carregant Carregant



Redacció | El Consell d'Estat ha anunciat que no veu fonaments per suspendre la candidatura de Puigdemont a la investidura convocada pel 30 de gener. Rajoy havia encarregat un informe a aquest òrgan consultiu, que després de reunir-se aquesta mateixa tarda, s'ha pronunciat en contra del gobierno i li recomana que no presenti el recurs al Tribunal Constitucional. El veredicte suposa un cop per a Rajoy i el seu govern en les seves aspiracions per enfonsar els líders independentistes.

La vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, anunciant que inicien els tràmits per impugnar la candidatura de Puigdemont © Tania Tapia Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes Catalunya, Consell dEstat, investidura, recurs

L'informe és preceptiu però no vinculant i és el pas previ perquè el govern espanyol recorri davant el Tribunal Constitucional. La comissió permanent del Consell d'Estat s'ha reunit durant dues hores aquesta tarda per analitzar la petició que el gobierno li ha fet aquest matí amb caràcter d'urgència.



L'executiu de Rajoy considera que es pot impugnar l'acord signat pel president del Parlament, Roger Torrent, el passat 22 de gener on proposava Puigdemont a la investidura perquè pesa sobre ell una ordre de detenció si torna a territori estatal i, per tant, consideren que no podrà assistir a una investidura presencial i que això l'inhabilita com a candidat.



Fonts de la Moncloa, reconeixen que en l'informe, el Consell d'Estat discrepa sobre "el moment temporal" d'impugnar l'acord però que "avala els arguments jurídics plantejats per l'executiu". En el dictamen, el Consell d'Estat apunta que "en aquest moment no hi ha base per impugnar".



Segons ha avançat la Cadena Ser, l'òrgan consultiu apunta en el seu dictamen que no es pot interposar un recurs a títol preventiu o adoptar mesures cautelars per a situacions que, ara per ara, són hipòtesis. Per tant, considera que cal esperar fins que els fets es produeixin i esperar a un acte concret o a una proclamació.

Notícies relacionades