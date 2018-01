L'Estat es debat entre acatar Puigdemont o fer front al bloqueig institucional amb noves mobilitzacions

Última actualització Divendres, 26 de gener de 2018 05:00 h

El Consejo de Estado despulla l'arbitrarietat de Gobierno contra el republicanisme

L'arbitrarietat de l'Estat contra el moviment republicà no s'amaga, el despropòsit judicial contra els líders catalans ha donat pas a un desacomplexament total per actuar sense dissimular contra tot un moviment polític. Que investeixin el candidat que has cessat i enviat a l'exili no és només una derrota, és una nova humiliació que se suma a les del 9-N, l'1-O i el 27-O. Les paraules de Soraya Sáenz de Santamaría afirmant que Puigdemont no serà president, amb l'únic argument que "no ho pot ser", constata el pànic que suposa que el president legítim recuperi el càrrec que va perdre amb el 155.

Puigdemont no està inhabilitat, es va poder presentar a les eleccions amb la "normalitat" que suposa fer-ho des de l'exili. Puigdemont fou escollit democràticament diputat del Parlament. Puigdemont, igual que els diputats en llibertat condicional, conserva la immunitat i la inviolabilitat de la Constitució. El que proposen Santamaría i l'Abogacía del Estado és, senzillament, inconstitucional, carregar-se l'Estat de dret.

La gravetat de la situació no és només la vulneració de drets i separació de poders, és també el silenci dels qui ho anaven a canviar tot però toleren, accepten i blanquegen un comportament que a curt o llarg termini els pot posar a ells al mig de la diana. Avui són els republicans catalans, demà poden ser els representants d'un moviment social o polític que no combreguin amb la causa general.

Un Govern ràpid no canviarà res

Només ha passat una setmana des que el Parlament de Catalunya es va constituir per encetar la nova legislatura, i han estat set dies plens de maldecaps per a l'Estat. Investir amb pressa amb el pretext que cal recuperar les institucions per fer front a un Estat que fa el que vol és ingenu. El 155 no es derrota ocupant les institucions, es derrota amb el retorn dels qui varen ser cessats pel seu projecte polític.



No es pot jugar al joc d'un Estat que fa i desfà amb total arbitrarietat. No es pot negociar amb una fera quan té el teu cap dins la seva boca. La Generalitat no es recupera, es guanya i defensa. El Govern que vol l'Estat és aquell que estigui sotmès als seus designis. La base social del republicanisme s'ha ampliat en el moment que els càntics "els carrers seran sempre nostres" es varen entonar el 20 de setembre, l'1 d'octubre i el 3 d'octubre. El republicanisme guanya quan els fets s'obren pas a la retòrica.

