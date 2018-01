La premsa es fixa en els intents a la desesperada de Rajoy per impedir la candidatura de Puigdemont

26 de gener de 2018, 09.24 h





El franquisme està de dol



car Catalunya se'n va



i el feixisme, si està sol,



i no troba a qui robar,



és tan ruc i tan mussol



que no sap guanyar-se el pa.



De Badajos a Terol,



el que tot franquista fa



és estafar i robar molt



i si per B o per A



no pot robar tant com vol



de misèria morirà.