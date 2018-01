El Gobierno fracassa en la seva estratègia per impedir la investidura de Puigdemont

Josep Pagès i Canaleta de CARDEDEU A CARDEDEU NO FALTEN MARQUESINES A LA ESTACIÓ DE TREN FALTA TENIR UN BON ALCALDE QUE AJUDI ALS MES POBRES NO EL TENIN PAS EL GOVERN ESPANYOL A FET RETALLADES SOCIALS I ES CORRUPTA .. EL GOVERN CATALÀ TAMBE A FET FORTES RETALLADES SOCIALS EN SANITAT I EDUCACIÓ I TAMBE ES CORRUPTA ELS DOS SON DE DRETES EL DOS BAN FER LA REFORMA LABORAL .. EL GOVERN ESPANYOL A FET RETALLADES SOCIALS I ES CORRUPTA .. EL GOVERN CATALÀ TAMBE A FET FORTES RETALLADES SOCIALS EN SANITAT I EDUCACIÓ I TAMBE ES CORRUPTA ELS DOS SON DE DRETES EL DOS BAN FER LA REFORMA LABORAL ..

26 de gener de 2018, 21.44 h

5 ) BEJOTA Respecta ALS TURISTAS DE BARCELONA Qui més PERJUDICA ELS TURISTAS



ES EL AJUNTAMENT ES ADA COLAU ES BARCELONA EN COMÚ I LA CUP ES ARRAN ..



Posen pegas a tot culpen ALS TURISTAS DE QUE ELLA FAIXI MALES DOLENTES POLITICAS PER LA CIUTAT ..



CAL FER MÉS GRAN EL PORT O UNALTRA PER REBRE MES GRANS GREUERS FERRIS GRANS VEIXELLS



A BARCELONA ELS TURISTES Molts benen PER MAR , y per el AIRE EN AVIONS Cal fer CREIXER EL



AEROPORT DE BARCELON... Llegir més