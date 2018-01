Reunió per primer cop amb JxCat, ERC i la CUP per parlar de la investidura de Puigdemont

Última actualització Divendres, 26 de gener de 2018 15:00 h

La trobada és a petició dels anticapitalistes, que van presentar un llistat de propostes per negociar el suport a Puigdemont

Redacció | Representants de JxCat, Esquerra Republicana i la CUP s’estan reunint aquest divendres al matí al Parlament per primer cop en una trobada a tres bandes.

El diputat de la CUP, Carles Riera; els diputats d'ERC; Gerard Gómez del Moral i Raül Romeva; el portaveu de JXCat, Eduard Pujol, i la diputada del mateix partit Gemma Geis © Bernat Vilaró Comparteix Tweet

Les formacions independentistes es veuen, a petició de la CUP, per parlar de la investidura de Carles Puigdemont, d’una possible reacció comuna si s’impugna el tràmit per part del TC, i del programa de Govern que presentaria el candidat.



I és que els anticapitalistes van traslladar a JxCat i ERC un llistat de propostes per negociar el seu suport a la investidura i, en funció de la resposta que rebin dels altres grups independentistes, el Consell Polític de la CUP haurà de fixar una posició a la seva reunió d’aquest proper dissabte al matí.

