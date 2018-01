Com la Fundació Francisco Franco usa la justícia per paralitzar el canvi de nomenclatura franquista a Madrid

Última actualització Divendres, 26 de gener de 2018 16:00 h

L'Ajuntament de Madrid diu a 'El Confidencial' que se sent "lligat de peus i mans"

5 ( 2 vots ) Carregant Carregant



Redacció| A Madrid, està pendent la retirada de 52 plaques de carrers i places de nomenclatura franquista des que -l'abril de l'any passat- el ple municipal aprovés la proposta del Comissionat de la Memòria amb l'abstenció del PP. La 'Fundación Francisco Franco' ha interposat un recurs que està evitant que es dugui a terme.



Segons 'El Confidencial', el consistori madrileny reconeix que la justicia espanyola els ha "lligat de peus i mans" per dur a terme els canvis, que no efectuaran fins que finalitzi el procés judicial. S'han presentat quatre recursos que demanen de manera individual mantenir els carrers del General Asensio Cabanillas, Millán Astray, Hermanos García Noblejas i de l'Algabeño i encara està pendent de resoldre's el referent al fundador de la Legión i tot apunta que trigarà a fer-ho.Però el mal de cap més important per Manuela Carmena és el recurs de la Fundación Francisco Franco, que demana la paralització completa de l'acord del ple municipal i -per tant- que no es canvii cap carrer a Madrid. Segons declaracions fetes a 'El Confidencial', els portaveus de la fundació franquista volen deixar que "actui la justicia".Al seu torn, l'Ajuntament els ha reconegut que la utilització de la justícia per part dels franquistes és com una "espasa de Damocles" que no els deixa cumplir amb el mandat de la memòria històrica. En aquest sentit, els ciutadans han demanat al consistori que actui igualment i creuen que -fins al moment- no ha fet suficient.