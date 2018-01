El president de Tabàrnia creu que el Guernica de Picasso són ''gargots''

Última actualització Divendres, 26 de gener de 2018 17:00 h

Recordem les seves declaracions després que ahir presentés una obra contra el pintor

Redacció| Albert Boadella ha deixat de banda la seva atrafegada agenda com a president de Tabàrnia per dedicar totes les seves energies a la seva nova obra, 'El Pintor', que representarà a Madrid durant tres dies de febrer. Es tracta d'una representació sobre el pintor Pablo Picasso, a qui titlla de "destructor de la pintura".





Adverteix que opinarà "extensament" sobre Tabàrnia



I és que Boadella ja hauria desqualidiat en altres ocasions un dels màxims referents universals de la pintura i el seu quadre més famós: "el Guernica és el primer grafit de la història que sense l'àmbit feixista no seria important [...] No es pot jutjar ni com a obra d'art, són uns gargots", hauria dit fa uns mesos.En la presentació de la seva obra ahir davant la premsa madrilenya, Boadella no es va estar de parlar sobre la parodia de Tabàrnia -que ell es pren com alguna cosa "important socialment"- i les condicions que va posar per "exercir" com a president: no fer declaracions fins després de l'estrena de la obra. Ara, ha advertit que "quan hagi d'opinar, ho faré extensament".D'altra banda, Boadella s'ha encarregat de fer un favor al Gobierno afirmant davant els periodistes que "el problema més important de les arts escèniques és el baix preu de les entrades en comparació al que costa l'obra" i no "el 21% d'IVA cultural".