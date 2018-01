Surt a la llum el paper d'un secretari general del PP en una pel·lícula porno denigrant per a la dona

Porta com a títol 'Tomasa, la zorra pescatera' i és del 2013. Tal com avança 'El Nacional', el popular valencià diu que els seus adversaris polítics l'han tret a la llum per fer-li mal i que va ser un error de joventut per "fer un favor a un amic". A més, assegura que la imatge de la portada -on se'l veu entre les cames d'una dona- és un "muntatge".Tot i que ell no participa en cap escena de sexe explícit, el seu guió conté frases amb llenguatge groller i masclista com "Mi zorra Tomasa tiene un oficio muy poco sexy porque es pescatera [...], gracias por tunear a mi zorrita". La pel·lícula forma part d'una sèrie de vídeos amb títols com "La Zorrita Zampabollos"; "El Bicho Chepao"; "El matorral de Batasuna"; "Trini, un verdadero aborto" i "La zorra perrofláutica".En aquest sentit, qüestionat sobre el fet que l'escàndol no gira al voltant de la pornografia sinó de la denigració de la dona que es mostra al film, ell s'excusa amb el següent argument: "Han guanyat Oscars pel·lícules sobre pederastes i ningú ha crucificat a l'actor".