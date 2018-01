Es efectes negatius del 155 a la vida dels catalans

Última actualització Dilluns, 29 de gener de 2018 05:00 h

En fem un repàs quan es compleixen 3 mesos de l'aplicació del cop d'Estat espanyol

9 ( 2 vots ) Carregant Carregant



Gerard Sesé @gerardsese | Aquest dissabte es complien exactament 3 mesos de l'aplicació del cop d'Estat espanyol a la vida i les institucions de Catalunya, el mateix dia que el Parlament proclamava la República Catalana. Quins han estat els efectes d'aquest dèspota article que han afectat directament el dia a dia del Principat? Aquí us enumerem algunes conseqüències nefastes pels catalans. Ortiz distingeix la seva Falange d'altres i explica que la seva respecta el règim de llibertats, es diu autèntica en voler reivindicar la doctrina social de Primo de Rivera, vol estar inserida plenament en l'Espanya democràtica.

© ACN Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes 155, efectes

1- El Govern de Catalunya

El Govern sobirà de Catalunya ha estat cessat en bloc i ara depèn dels ministeris espanyols, governats per un partit residual al Principat. A més, després de les eleccions del 21-D, segons sembla, l'Estat no està d'acord amb què el president legítim Carles Puigdemont, continuï al càrrec i ha impugnat la seva elecció.

2- El Parlament de Catalunya

El parlament que acaba de començar la legislatura amb l'elecció de la Mesa i el president, Roger Torrent, podria quedar en un no res si els manté el 155. Cal recordar que mentre es mantingui vigent hi ha competències que estan cedides al Senat espanyol i tindrà un paper molt limitat, podent aprovar certes lleis.

3- Eleccions

El fet d'haver convocat eleccions això comporta que durant el període electoral sempre es paralitzen projectes i pagaments de proveïdors en període electoral.

4- Els Mossos d'Esquadra

Els Mossos d'Esquadra també han patit molt l'aplicació de l'article. Josep Lluís Trapero va ser cessat i relegat a un càrrec inferior. El ministeri d'Interior n'ha pres la direcció i tenen els agents molt controlats. A més, també en certes tasques han estat substituïts, directament, per a Polícia Nacional o Guardia Civil, com és el cas dels controls a les fronteres per intentar interceptar Carles Puigdemont.

5- Els funcionaris

Des del 155 s'han congelat una setantena de projectes paralitzats com la contractació de 200 professionals per a afers socials. I a més, per l'any que ve molts departaments, en paralitzar els pressupostos, quedaran sense diners. De seguida es van deixar notar els efectes a Ensenyament", sobretot pel que fa a oposicions.

6- El tercer sector i la cultura

L'Associació d'Actor i Directors Professionals de Catalunya (AADPC), Àlex Casanovas, va reconèixer que l'aplicació del 155 "provoca incertesa de cara a nous projectes, altres estan paralitzats perquè no tenim pressupost i hi ha gent a qui directament se li han anul·lat bolos". Els museus també s'han vist esquitxats quant als seus projectes, un dels que més ha patit, per exemple, ha estat l'Arts Santa Mònica arribant a cancel·lar, fins i tot, una exposició. La Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya amb 35 federacions i més de 1.000 entitats ha estat de les que més han patit: la crisi i la situació política dels darrers mesos han posat en risc serveis i programes socials i, fins i tot, la viabilitat d'existència de moltes d'elles.

7- La premsa en català

Aquí podem parlar amb més coneixement de causa que en cap altra dels temes. En primera línia els efectes del 155 s'han notat directament i de manera molt contundent. De fet, el secretari d'Estat per a les Administracions Territorials, Roberto Bermúdez de Castro, va anunciar aquest que l'executiu espanyol "treballa intensament" per assolir una retallada de les subvencions del Govern als mitjans digitals catalans: "L'única subvenció que estem repassant és la subvenció a mitjans de comunicació en català", va dir.

8- La justícia



La justícia espanyola fa temps que pateix els mals de la manca de separació de poders. Des de l'aplicació del 155, el Gobierno ha acudit a ella en diverses ocasions; la darrera, per suspendre el ple d'investidura del president, Carles Puigdemont. El Tribunal Constitucional (TC) va adoptar aquest dissabte una mesura insòlita, una cautelar sobre el recurs del govern espanyol contra la investidura de Carles Puigdemont i ha suspès qualsevol sessió d'investidura "que no sigui presencial". En aquest sentit, segons fonts del govern espanyol que ha citat La Sexta, la Moncloa ha reconegut que encara esperava més suport del Tribunal Constitucional.



9- Economia

La intervenció econòmica va començar abans de l'aplicació del 155 mitjançant el ministeri d'Hisenda de la mà de Cristóbal Montoro. Les conseqüències directes als ciutadans, segons asseguren diferents economistes i experts, seran molt més notòries durant aquest any per a la falta d'aprovació de pressupostos. Moltes partides estaran congelades o, directament, no s'efectuaran. Un exemple, però, d'aquells que dolen i més afecten l'imaginari col·lectiu català és l'ofec econòmic de TV3. La televisió pública catalana no està renovant contractes i formats televisius o, directament, n'està cancel·lant per falta de pressupost.

10- Exteriors



S'han desmantellat totes les delegacions catalanes a l'exterior i s'han acomiadat els seus treballadors. Catalunya s'ha quedat sense veu al món. L'única seu no tancada va ser la de Brussel·les per a motius empresarials, al·legaven des de Madrid. Malgrat tot, van prohibir una reunió entre Carles Puigdemont i Roger Torrent.