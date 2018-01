El bloc del 155 evita que s'instal·li una bústia per denunciar la corrupció a Lleida

el vigilant dels vigilants la cove d'ali baba(c'al rajoy) la cove d'ali baba(c'al rajoy)

27 de gener de 2018, 22.14 h

Típic dels ocupants inadaptats, opressors i repressors que de fora venen i volen treure'ns de casa des de fa tres-cents anys. Aquesta gentussa que volen per nosaltres el que no volen per ells, que no respecten els nostres drets humans, ni història, ni la cultura, ni res que faci olor la nostra pàtria, i no entenen que els catalans som i serem, a pesar dels seus repetits intents de genocidi i extermini de la nostra ètnia "sin que se note el cuidado" i si es nota, tant es val! Ja se sap que e... Llegir més