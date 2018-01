Un catedràtic diu a Sáenz de Santamaría que ''la seva formació en Dret Constitucional és manifestament millorable''

Última actualització Dissabte, 27 de gener de 2018 16:00 h

En referència a l'argumentació que usa per voler impugnar davant el TC la investidura de Puigdemont

6 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Redacció| El catedràtic de dret constitucional Javier Pérez Royo ha escrit un article a 'eldiario.es' per qüestionar perquè "no hi ha hagut ningú en els serveis jurídics del Govern que li hagi advertit l'absurd de l'argumentació" a la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, sobre el fet que la llibertat de deambular pugui limitar l'exercici del dret de sufragi passiu. "No sé on haurà estudiat dret la vicepresidenta del Govern, però la seva formació en Dret Constitucional és manifestament millorable", diu.

Explica Pérez Royo que si fos així, també limitaria l'exercici del dret de sufragi actiu. "No té cap sentit que es permeti que un ciutadà que no té llibertat de deambular al territori nacional pugui concórrer a unes eleccions, però no se li permeti posteriorment exercir el càrrec per al qual ha estat elegit amb l'argument que no té aquesta llibertat de deambular", apunta.

El també especialista en la Constitució espanyola posa de manifest les contradiccions del Gobierno per no haver presentat un recurs davant la Junta Electoral de la Província de Barcelona quan es va saber que Carles Puigdemont encapçalaria la llista de Junts per Catalunya i ara fer-ho davant el Tribunal Constitucional per evitar que sigui investit.

"En no haver impugnat en el moment processal oportú l'exercici del dret de sufragi actiu de Carles Puigdemont, el Govern no pot impugnar ara el seu exercici del dret de sufragi passiu", conclou Pérez Royo.