La justicia espanyola perdona els guàrdies civils imputats per la mort de 15 migrants a Ceuta

el vigilant dels vigilants la cove d'ali baba(c'al rajoy) la cove d'ali baba(c'al rajoy)

27 de gener de 2018, 20.00 h

Seguint la tradició, cap responsable, els morts van tindre la culpa! Si no haguessin ESTAT VIUS, NO S'A HAURIEN MORT. Ara crideu tots, vivapanyiaaaaa.

Quin drama i quina gentussa hi ha posada, a llocs que no mereixen de cap manera.