Isona Passola anuncia que Puigdemont ''serà'' als Premis Gaudí

Ha creat grans expectatives a la xarxa

Redacció| La presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, Isona Passola, ha anunciat via Twitter que Carles Puigdemont "serà a la desena Gala dels Gaudí".

El seu comentari ha despertat grans expectatives a la xarxa, degut a la possibilitat que Puigdemont vingui a Catalunya per assistir al debat del Parlament que l'hauria d'investir com a president i la dèria de l'Estat espanyol per trobar-lo i empresonar-lo. La gala, que presentarà l'actor David Verdaguer, es celebrarà aquest diumenge a la nit i serà retransmesa per TV3.



Entre les possibilitats que es contemplen, pot ser que Puigdemont exerceixi el seu paper de president a través d'una videoconferència o un vídeo enregistrat prèviament.