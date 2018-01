El TC carrega contra el Govern Espanyol però li perdona les seves il•legalitats

Última actualització Dissabte, 27 de gener de 2018 22:25 h

Només suspèn el ple d'investidura de Puigdemont si no torna. Els magistrats estableixen que els diputats que tenen pendents ordres judicials no podran delegar el vot

El Tribunal Constitucional (TC) ha adoptat una mesura insòlita, una cautelar sobre el recurs del govern espanyol contra la investidura de Carles Puigdemont i ha suspès qualsevol sessió d'investidura "que no sigui presencial". Sense decidir encara si admet o no a tràmit el recurs -un acord que diu que adoptarà després d'escoltar les parts- el TC estableix expressament que la investidura de Carles Puigdemont "no es podrà celebrar a través de mitjans telemàtics ni per substitució per un altre diputat", i a més qualsevol investidura presencial de Puigdemont s'hauria de fer amb una autorització judicial. El TC també estableix que els diputats electes sobre els que pesa una ordre judicial "no podran delegar el vot en altres parlamentaris" i adverteix el president i la Mesa del Parlament de les mesures penals a les que es poden enfrontar si desobeeixen.

En una resolució adoptada per unanimitat, els magistrats suspenen “qualsevol sessió d’investidura que no sigui presencial” i estableixen expressament tres condicions per a poder investir Puigdemont: Que no es dugui a terme amb mitjans telemàtics; que no es faci sense la “pertinent autorització d’un jutge”; i que els diputats sobre els que pesen ordres judicials de recerca no puguin delegar el vot.A més, eviten contradir el govern espanyol no decidint encara sobre l’admissió a tràmit del seu recurs. Ho fan adduint que abans d’adoptar cap tipus de decisió sobre aquesta qüestió volen escoltar les parts, que disposen de 10 dies ara per formular al·legacions. Mentrestant, declaren nul i sense valor qualsevol acord o via de fet que “contravingui les mesures cautelars adoptades a la present resolució”.Tal com havia fet en diverses ocasions amb Forcadell, la resolució del TC incorpora una advertència al president del Parlament, Roger Torrent, i als membres de la nova Mesa, en el sentit que no complir la seva decisió sobre la resolució telemàtica pot suposar l’assumpció de conseqüències penals”. També els adverteix “del seu deure d’impedir o paralitzar qualsevol iniciativa que suposa ignorar o eludir la suspensió acordada” i del fet que s’han d’abstenir “d’iniciar, tramitar, informar o dictar” cap actuació en aquesta direcció.