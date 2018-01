Un exlletrat del TC l'acusa d'haver ''perdut el nord i la seriositat''

Última actualització Diumenge, 28 de gener de 2018 13:45 h

Joaquín Urías acusa el Gobierno de sortir-se amb la seva sense importar-li "esfondrar l'Estat de Dret"

Directe| "Pobre Tribunal Constitucional. Sotmès a tantes pressions, ha perdut el nord i la seriositat". Són paraules -via Twitter- de l'exlletrat del Tribunal Constitucional Joaquín Urías. Urías ha criticat durament la decisió que va prendre ahir l'alt tribunal sobre la investidura de Carles Puigdemont.

Joaquín Urías, en una imatge d'arxiu © Twitter @jpurias Comparteix Tweet

Etiquetes investidura Puigdemont, TC

Pobre Tribunal Constitucional. Sometido a tantas presiones, ha perdido el norte y la seriedad. Hoy tocaba sólo decir si se admite el recurso o no. Es un despropósito un Auto de admisión que prohíba determinados procedimientos de voto. Menos si no se han producido. Locos. — Joaquín Urias (@jpurias) 27 de gener de 2018



Se impugna la decisión de proponer la investidura del diputado Puigdemont como Presidente de la Generalitat. A la hora de admitir o no el recurso, para estudiarlo, se dictan un tipo de medidas cautelares que prejuzgan el fondo. El TC se salta las normas procesales básicas. pic.twitter.com/JO1FdQPnmM — Joaquín Urias (@jpurias) 27 de gener de 2018

Alguien en el TC ha perdido la cabeza:"No podrá procederse a la investidura del candidato sin la pertinente autorización judicial, aunque comparezca personalmente..." ¿Autorización judicial para investir Presidente al candidato que gane la investidura? Un invento sin sentido. pic.twitter.com/4mNQi2xoE0 — Joaquín Urias (@jpurias) 27 de gener de 2018

En definitiva el TC acuerda algo que nadie le ha pedido, que legalmente no puede acordar y que carece de sentido jurídico. El Gobierno se sale con la suya y no le importa que para eso haya que derrumbar el Estado de Derecho.¿Y esos son los constitucionalistas? — Joaquín Urias (@jpurias) 27 de gener de 2018

L'exlletrat del TC ha recordat que els magistrats només havien de decidir si admetien el recurs del govern espanyol i -per tant- "és un despropòsit un acte d'admissió que prohibeixi determinats procediments de vot. Encara menys si no s'han produït", ha indicat titllant-los de "bojos".Urías també acusa el TC de saltar-se les "normes processals bàsiques" i dur a terme "un invent sense sentit". "En definitiva el TC acorda una cosa que ningú li ha demanat, que legalment no pot acordar i que no té sentit jurídic. El Govern es surt amb la seva i no li importa que per a això calgui esfondrar l'Estat de Dret", conclou.