L' Assemblea Nacional Andalusa envia una carta de suport al Parlament

Critiquen el comportament del Gobierno

Redacció| La comissió directora de l'Assemblea Nacional Andalusa ha enviat una carta de "suport i solidaritat" al Parlament de Catalunya després de la decisió presa ahir pel Tribunal Constitucional respecte a la investidura de Carles Puigdemont.

DIGNIDAD: Carta de Apoyo de parte de la "Asamblea Nacional Andaluza @AsNacionalAnd" al "Parlament de Catalunya @parlament_cat " firmada por el presidente de la Asamblea el Señor "Pedro Ignacio Altamirano Macarrón @altamiranoMLG ". pic.twitter.com/FoSCoeQzPu — CENSURAT NEWS (@MNAnoticies) 28 de gener de 2018

Signada pel seu president, Pedro Ignacio Altamirano, la missiva expressa rebuig pel Gobierno -representat per un partit amb només 4 escons a Catalunya- i el manteniment del 155, que "rebaixa el nivell de democràcia existent a l'Estat espanyol". D'altra banda, des de l'Assemblea Andalusa, diuen "rebutjar ingerències externes" que hi hagi a Catalunya i donar suport a les decisions del Parlament sobre la designació del president "d'acord amb les seves normes de funcionament". Per acabar, apunten també al suport d'Andalusia per la celebració d'un referèndum.