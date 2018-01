L'evolució del nacionalisme espanyol: de 1.733 a 21.727 juraments de bandera en set anys

Última actualització Diumenge, 28 de gener de 2018 18:50 h

De cara al 2018, el Ministeri de Defensa ja ha anunciat més actes de jurament de bandera

Redacció| El 2010, 1.733 persones van participar en actes de jurament o promesa de la bandera espanyola organitzats per les Forces Armades. Segons dades del Ministeri de Defensa, va haver-hi 4.742 el 2011, 8.469 el 2012, 6.637 el 2013, 10.159 el 2014, 8.715 el 2015, 14.735 el 2016 i 21.727 el 2017.

La majoria dels actes van ser impulsats per l'Exèrcit de Terra (16.934), però també hi va haver alguns organitzats per l'Exèrcit de l'Aire (2.719), l'Armada (1.552) i la Guàrdia Real (522). I és que són aquests organismes els que s'encarreguen de la jura de bandera per a civils, aprofitant alguna commemoració militar.



La única condició per a poder fer-ho és omplir una inscripció prèvia assegurant que s'és major d'edat, de nacionalitat espanyola i que no s'ha estat declarat incapaç per un jutge. De cara al 2018, el Ministeri de Defensa ja ha anunciat més actes de jurament de bandera.