‘The Guardian’ equipara Dastis i Bashar al-Assad com a dirigents ''autoritaris''

Última actualització Diumenge, 28 de gener de 2018 20:30 h

Diuen que ha estat ajudat per Donald Trump

Redacció| 'The Guardian' ha col·locat al ministre d'Exteriors espanyol Alfonso Dastis al mateix nivell que Nicolás Maduro (eneçuela) o Bashar al-Assad (Síria) en una notícia en que parla sobre els dirigents polítics "autoritaris" que haurien rebut el suport de Donald Trump i les seves fake news (notícies falses).

Segons el diari britànic, el fet que el president dels Estats Units titlli de falsa qualsevol notícia negativa per a ell, dota d'una "nova arma” a polítics d’arreu del món per justificar “atrocitats i abusos contra els drets humans”. Alfonso Dastis és conegut internacionalment per excusar la violència de la policia espanyola durant el referèndum de l’1 d’octubre.



De fet, Dastis ha arribat a dir a la BBC que les imatges d’aquell dia “eren falses”, afirmació que The Guardian nega posant de manifest que els vídeos de “policies colpejant la gent que intentava votar” existeixen.