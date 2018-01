[Vídeo] L'equidistància política torna a passar factura a Ada Colau a la Gala dels Premis Gaudí

Última actualització Dilluns, 29 de gener de 2018 11:00 h

La desena edició dels guardons ha tingut moltes referències a la situació política a Catalunya

Redacció| “Ada Colau, con estem? Bé? No? No ho sabem?". Així saludava el conductor dels X Premis Gaudí -l'actor David Verdaguer- a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que ahir va assistir a la gala. Una clara referència a l'equidistància dels comuns pel que fa al procés català (amb presos polítics i exiliats inclosos), que el públic va entendre a la perfecció explotant en una sonora riallada.

.@IsonaPassola exigeix que els consellers empresonats tornin aviat a casa, reclama una taxa per financiar el cinema català i defensa el paper de TV3 en la indústria catalana en el seu discurs als #10PremisGaudí pic.twitter.com/hZAMR0Q1Z9 — Premis Gaudí · Acadèmia del Cinema Català (@academiacinecat) 28 de gener de 2018

Emotiu aplaudiment als presos polítics i els exiliats



Entre el públic, un color va predominar aquest any: el groc. A banda de les peces de roba entre els professionals del cinema català, cridava l'atenció el llaç que es podia veure al costat de les cadires buides reservades pel president de la Generalitat i el fins ahir conseller de cultura, Lluís Puig. Quan el presentador de la gala en va fer referència, va haver-hi una gran ovació entre el públic.



Emotiu aplaudiment per les cadires buides a la Gala dels #10PremisGaudí. Cadires buides que reclamen #LlibertatPresosPolítics pic.twitter.com/xxPjq50Huf — Us Volem a Casa (@usvolemacasa) 28 de gener de 2018



Puigdemont fa un "cameo"





Discursos dedicats als presos i exiliats



Molts dels guardonats van dedicar els seus discursos als presos polítics i els exiliats pel procés català. Entre altres, destaca el de Mercè Paloma, que va guanyar el Gaudí a millor vestuari per "Incerta glòria" i el va dedicar a Lluís Puig, per haver-la ajudat a entrar en la professió.



I el Gaudí a Millor vestuari és per... Mercè Paloma per "Incerta glòria". Enhorabona! #10PremisGaudí



https://t.co/rzjLo99dnd pic.twitter.com/V0MjOH6ZTS — Premis Gaudí · Acadèmia del Cinema Català (@academiacinecat) 28 de gener de 2018 L'altra sorpresa va ser la presència de Carles Puigdemont en el vídeo que va obrir la gala. En un moment del vídeo, apareix Carles Puigdemont, que anuncia a Verdaguer que és a Brussel·les.

D'altra banda, Verdaguer va aprofitar per recriminar amb ironia la pujada dels preus del transport públic: "Senyora Colau, volíem donar una T10 en lloc del guardó, però se'ns anava del pressupost", va dir.La desena edició dels premis Gaudí ha estat més marcada que mai per la situació política que viu Catalunya. La presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, Isona Passola, va arrencar el seu discurs amb una carta d'Antoni Gaudí sobre la seva detenció l'11 de setembre de 1924 i va reivindicar la presència del president de la Generalitat i el conseller de Cultura (que són a l'exili); així com del vice-president (empresonat) com a responsable dels mitjans audiovisuals. "No crec que la gent del cinema, que és demòcrata i té un pensament crític i lliure, pensi que aquesta és una bona solució ni que aquesta és una realitat que convenci la majoria de la població demòcrata. Que tornin aviat a casa: fora de la presó i torneu de l'exili", va dir.

D'altra banda, Verdaguer va aprofitar per recriminar amb ironia la pujada dels preus del transport públic: "Senyora Colau, volíem donar una T10 en lloc del guardó, però se'ns anava del pressupost", va dir.La desena edició dels premis Gaudí ha estat més marcada que mai per la situació política que viu Catalunya. La presidenta de l’Acadèmia del Cinema Català, Isona Passola, va arrencar el seu discurs amb una carta d’Antoni Gaudí sobre la seva detenció l’11 de setembre de 1924 i va reivindicar la presència del president de la Generalitat i el conseller de Cultura (que són a l'exili); així com del vice-president (empresonat) com a responsable dels mitjans audiovisuals. "No crec que la gent del cinema, que és demòcrata i té un pensament crític i lliure, pensi que aquesta és una bona solució ni que aquesta és una realitat que convenci la majoria de la població demòcrata. Que tornin aviat a casa: fora de la presó i torneu de l’exili", va dir.