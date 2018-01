[Vídeo] Un grup d'unionistes passa la nit arrencant llaços grocs mentre aterroritza els veïns de Vilassar de Mar

Última actualització Dilluns, 29 de gener de 2018 13:00 h

Com a resposta, s'ha convocat avui una manifestació antifeixista

Redacció| El CDR de Vilassar de Mar ha denunciat un "atac per part d'una cinquantena d'encaputxats" que -ahir al vespre- haurien passejat per la ciutat per arrencar estelades, llaços grocs i altres materials de l'Assemblea Nacional Catalana al carrer.

Segons van denunciar diversos usuaris a les xarxes socials -entre ells, per exemple, Arran Premià- es tracta d'unionistes ultres que vindrien de fora del municipi i que haurien increpat i insultat els veïns que els amonestaven pels seus actes.



Segons es veia en algunes fotografies, els encaputxats duien barres de ferro, cúters o navalles, per la qual cosa es va demanar la presència de la policia. Els veïns van acabar acompanyant-los fora del municipi.



Per aquest motiu, avui s'ha convocat una concentració antifeixista a la Plaça de l'Ajuntament de Vilassar de Mar (a les 21h.) contra accions com aquestes.