El tèrbol motiu que hauria fet retardar la decisió del Suprem sobre Urdangarín

Última actualització Dilluns, 29 de gener de 2018 15:00 h

Pablo Llarena, que porta la causa dels líders independentistes, està entre els magistrats que decidiran sobre el futur del cunyat del rei espanyol

2 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Redacció| Aquest febrer, fa un any que la secció primera de l'Audiència Provincial de Palma va fer pública la sentència del cas Nóos: el marit de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarín, era condemnat a sis anys i mig de presó per prevaricació, falsedat documental, malversació de cabals públics i tràfic d'influències. Una decisió que la seva defensa va recórrer (després de set mesos) al Tribunal Suprem; així com la Fiscalia anticorrupció, l'Advocacia de l'Estat i l'Advocacia de les Balears, que demanaven un augment de la pena.

Tot i que és habitual que aquesta mena de recursos es resolguin un any després de la decisió judicial inicial, els jutges del Suprem no es pronunciaran sobre el cas del cunyat del rei espanyol, Felip VI, fins als voltants de la Setmana Santa. Segons va avançar fa uns dies 'El Confidencial Digital', algunes fonts els havien assegurat que la decisió de l'Alt Tribunal podria arribar durant el període de vacances intencionadament, ja que els ciutadans estan menys pendents dels mitjans de comunicació i així la notícia podria passar més desapercebuda.



D'altra banda, el mateix diari assegurava que el retard en la decisió del Suprem ve donat de la necessitat dels magistrats -entre els quals hi ha Pablo Llarena, que porta la causa dels líders independentistes- de més temps per deliberar; cosa que contrasta amb la rapidesa en que han pres determinacions pel que fa al cas català. Un altre contrast amb aquest cas és el fet que no se li hagin interposat mesures cautelars a Iñaki Urdangarín (com sí s'ha fet amb els presos polítics) i, per tant, estigui vivint plàcidament a la seva residència de Suïsa fins que se sàpiga la decisió del Suprem.