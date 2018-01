Pascal afirma que l'acord de JxCAT amb la CUP és dèbil

Última actualització Dilluns, 29 de gener de 2018 12:30 h

La coordinadora general del PDeCAT també lamenta que Tardà apuntés que si fes falta caldria sacrificar Puigdemont

Redacció | La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ha avisat que l'acord anunciat per la CUP amb JxCat i ERC per crear una assemblea constituent no és "ferm ni sòlid", però s'ha mostrat confiada en arribar a acords totals.

Així ho ha expressat en una entrevista aquest dilluns al matí a Els matins de TV3, on ha afegit que el redactat final encara no està fet, i ha reiterat que no hi haurà "cap problema" amb els anticapitalistes. De fet, el propi diputat de la CUP Carles Riera ja va dir ahir que encara veia "lluny" tancar el pacte.



D'altra banda, Pascal ha lamentat que el diputat d'ERC al Congrés Joan Tardà apuntés que, si fes falta, caldria sacrificar Carles Puigdemont: "Em va sobtar, és estrany, la ciutadania no demana aquest sacrifici", ha valorat.



Molta confiança



Pascal també s'ha mostrat confiada que finalment se celebrarà el ple d'investidura de Puigdemont, convocat per aquest dimarts a les 15:00, i ha recordat que si el candidat de JxCat va poder-se presentar a les eleccions i ara és diputat, també ha de poder ser investit president del Govern.



Pel que fa a la possibilitat que la defensa de Puigdemont demani permís al Suprem per poder assistir al ple, la coordinadora general del PDeCAT s'ha limitat a dir que s'està acabant d'estudiar aquesta possibilitat. "Estem a l'espera que avui es prengui la decisió", ha subratllat.

Pascal, que no es vol ni plantejar que Puigdemont no pugui ser investit, també ha opinat que entén la decisió de Lluís Puig i Clara Ponsatí de renunciar a les actes de diputats: "Ja ens van dir que si havien de renunciar per les circumstàncies, ho farien", ha conclòs.

