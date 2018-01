Galicia ja té la seva pròpia ANC per reivindicar el dret a l'autodeterminació: la Via Galega

L'organització -que compta amb noms rellevants de la política gallega, tot i que cap partit hi participa directament- s'emmiralla doncs en les entitats sobiranistes més importants a Catalunya; però compta amb un factor de classe molt més reconeixible. El seu naixement, per exemple, va acordar-se a la seu de Santiago de Compostel·la de la Confederació Intersindical Galega (CIG), majoritària a Galícia per davant de la UGT o CCOO.I és que -tot i les semblances amb l'ANC i Òmnium- els fundadors de Vía Galega volen diferenciar-se de les entitats catalanes centrant-se en les característiques i la situació pròpia gallega. Segons explica Francisco Jorquera, president del patronat de la Fundació Galícia Sempre, al diari 'Público', "tard o d'hora l'Estat haurà de donar una resposta a aquesta crisi i fer una proposta per revisar les relacions amb Catalunya i el País Basc. I Galícia no pot arriscar-se a quedar exclosa i no participar amb veu pròpia en aquest debat".En les mateixes declaracions, Jorquera critica que el president gallec, el popular Alberto Núñez Feijóo "s'ha aplicat a si mateix l'article 155 renunciant no ja a reclamar la transferència de més competències de govern, sinó renunciant a gestionar i delegant les que ja té".