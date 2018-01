L'advocat de Puigdemont no descarta que el president es presenti al Parlament

Última actualització Dilluns, 29 de gener de 2018 13:30 h

Cuevillas es "resisteix a acceptar" que la sessió plenària estigui "sotmesa" al vist i plau del jutge

Redacció | L'advocat català de Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, ha explicat que veu "lluny" la possibilitat de demanar l'autorització judicial al Suprem perquè el candidat de JxCat assisteixi al ple d'investidura convocat per a demà.

Tot i això, Cuevillas insisteix en no descartar que el president destituït es presenti al Parlament. En una entrevista a El món a Rac1 aquest dilluns al matí, l'advocat ha explicat que es "resisteix a acceptar" que la investidura de Puigdemont estigui "sotmesa" a una autorització judicial prèvia.



El diputat de JxCat Josep Rull i la pròpia formació donaven per fet ahir que Puigdemont demanaria l'autorització judicial per assistir al ple d'investidura, però Cuevillas ha apuntat que després de "donar-hi voltes" al llarg del diumenge ara veuen cada vegada més improbable aquesta possibilitat.



Procediments "més accelerats"



L'advocat de Puigdemont ha explicat que encara s'ha de decidir com vehicula els arguments que qüestionen la juridicitat de la resolució, ja que es podria acudir al Tribunal Constitucional, al Suprem o bé al Tribunal de Drets Humans. En aquest darrer cas, Cuevillas ha apuntat que l'experiència els diu que la via d'Estrasburg podria trigar uns sis anys, però que també hi ha procediments "més accelerats". "Tot depèn de les circumstàncies i de cada cas concret", ha subratllat.

A més, l'advocat ha reiterat que ell no ha descartat "mai" que Puigdemont pogués assistir al ple d'investidura. Així mateix, Cuevillas ha sentenciat que el candidat de JxCat farà el que consideri "més convenient per la causa", ja sigui quedar-se a Brussel·les per "mantenir el relat" o bé tornar a Catalunya per "fer petar la cafetera a pressió", tot i que el més probable és que l'empresonarien: "Té la valentia suficient per fer-ho", ha opinat el seu advocat.

Tot i això, Cuevillas ha remarcat que no se l'hauria de poder detenir perquè té "immunitat parlamentària" en ser diputat: "S'ha presentat a les eleccions, ha pres possessió de l'acta i gaudeix de les prerrogatives parlamentàries", ha justificat.

