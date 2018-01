[Vídeo] Méndez de Vigo redueix els ferits de l'1-O al noi que va perdre un ull per una pilota de goma

Última actualització Dilluns, 29 de gener de 2018 14:30 h

Demana perdó per la brutalitat policial però el seu penediment no dura gaire

4 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Redacció| Per primer cop un membre del Gobierno demana perdó en un mitjà espanyol per les càrregues policials de l'1 d'octubre a Catalunya. Ha estat el ministre d'Educació, Cultura i Esports, i portaveu del govern espanyol, Iñigo Méndez de Vigo, que -en una entrevista a 'La Sexta'- va dedicar un "ho sentim" a les persones que "es van sentir maltractades” per la policia espanyola durant la jornada del referèndum. Però el seu penediment no va durar gaire.

Immediatament després d'aquesta disculpa (en part, forçada per les incisives preguntes de la periodista Ana Pastor), va puntualitzar que l'únic ferit de l'1-O havia estat el noi que va perdre un ull per l'impacte d'una bala de goma disparada per la policia espanyola, tot i estar prohibides a Catalunya.