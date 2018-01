Retiren un monument franquista al País Valencià després de 400 dies de guàrdia dels veïns per evitar-ho

Última actualització Dilluns, 29 de gener de 2018 15:30 h

El consistori, dirigit pel PSPV-PSOE, Esquerra Unida i Som Callosa, els havia permès concentrar-se fins al moment

Redacció| En plena matinada i amb un fort dispositiu de seguretat. Així s'ha hagut de retirar la creu franquista dels Caiguts de Callosa de Segura (Alacant), que estava pendent de treure des del 2016 en compliment de la Llei de Memòria Històrica. I és que aquesta era la quarta ocasió en que s'intentava, ja que un sector dels veïns (la majoria d'edat avançada) ho havien evitat fent guàrdia davant el monument durant 400 dies. La nit ha conclòs amb dos detinguts per resistència a l'autoritat d'entre les desenes d'aquests veïns que es van concentrar també ahir a la nit a la plaça d'Espanya.

Els arrestats són un home i una dóna que no han fet cas a les ordres de la policia de desallotjar la plaça i haurien llançat petards als agents. La resta de persones haurien abandonat l'indret, però una trentena han romàs tota la nit als voltants.



La retirada del monument franquista ha provocat també enfrontaments entre els veïns que sí hi estaven d'acord i els que no, que s'haurien escridassat en el moment que els operaris l'han desmuntat. La policia s'ha interposat entre els dos grups.



L'Ajuntament de Callosa de Segura està dirigit pel PSPV-PSOE, Esquerra Unida i Som Callosa, que -paradoxalment- haurien donat permís als veïns a favor de la creu franquista (agrupats a la Plataforma Ciutadana en Defensa de la Creu) per concentrar-se i protegir-la durant tot aquest temps. Sota el lema de 'José Antonio Primo de Rivera present', la creu es va construir en la dècada de 1940, en homenatge als veïns del bàndol franquista que van morir durant la Guerra Civil. El 2016, va ser retirada tant la menció a Primo de Rivera com les plaques de la Falange, quedant només el llistat dels veïns morts. Un llistat que per al PP (l'oposició al consistori) "no suposa exaltació del franquisme".