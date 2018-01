La Razón suspèn en geografia intentant traçar en un mapa el retorn de Puigdemont

Última actualització Dilluns, 29 de gener de 2018 17:00 h

Col·loquen els Països Baixos per sota de Bèlgica

4 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Gerard Sesé @gerardsese | El malson que té obsessionada Espanya i que no la deixa ni pensar ni dormir té noms i cognoms: Carles Puigdemont i Casamajó. Tant és així que fins i tot s'obliden de les lliçons de geografia de primària. És el cas dels periodistes de La Razón: la paranoia del possible retorn del president de Catalunya per a ser investit els ha fet publicar un article amb un mapa vergonyant.

Si l'article ja és de qualitat dubtosa pel que diu i explica (com podria tornar Carles Puigdemont a Catalunya, per vaixell, per terra amagat en un camió o saltant en paracaigudes) encara és més aberrant la infografia que acompanya la notícia. Primer de tot, es pot veure un mapa amb errors bàsics de geografia. Col·loquen Bèlgica per sobre d'Holanda. Suposo que van pensar que els Països Baixos es diuen així perquè estan més a baix que Bèlgica. Brussel·les també està mal posicionada en el mapa que, segurament, l'han confós amb Amsterdam.

Així, la línia que traça el possible recorregut que faria Puigdemont per a tornar ja queda del tot distorsionada amb un mapa polític tan mal fet. Però encara hi ha més, a la infografia, que mostren en quina posició aniria Carles Puigdemont arraulit amagat a un camió, també posen una foto de la Sagrada Família ja acabada amb la torre central finalitzada.

L' article segueix penjat sense correcció.

Notícies relacionades