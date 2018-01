Ha utilitzat el Gobieno el Diari Ara per amenaçar Roger Torrent?

Amàlia Gensana Rovirosa La Pobla La Pobla

29 de gener de 2018, 20.05 h

Els franquistes estan deixant un bon rastre per on passen, a causa de la descomposició mastodòntica que arrosseguen. Ja els serveix res, ni els productes astringents ni els bolquers multicapa multiplicats per dos. Res els detura i deixen rastre per on passen...

Ara tan sols poden probar de posar-s´hi un tap ben mesurat i apretat, tot esperant que la sessió parlamentària de demà a Catalunya no s´allargui gaires hores, que si no tampoc podran aguantar gaire més ...

Franquistes corruptus ... Llegir més