La Policia Nacional hauria delatat un mosso infiltrat en una cèl·lula jihadista

Nova prova del joc brut d'Interior contra els Mossos en la lluita antiterrorista

Gerard Sesé @gerardsese | Més draps bruts al descobert. Si ja ha estat escandalosa la gestió de la informació després dels atemptats a Barcelona i Cambrils del passat agost on ha anat transcendint els vincles de l'Imam de Ripoll amb els serveis secrets espanyols sense que els Mossos ho sapiguessin, Ara, arran del judici de l'Audiència Nacional.

El judici contra una cèl·lula gihadista desarticulada pels Mossos el 2015 durant l'operació 'Caronte' ha deixat un parell de titulars impactants. El primer és que els jutjats, conversos a l'Islam, han volgut deixar clar a l'Audiència Nacional que són catalans però no independentistes. L'altre, el més greu, és que han confirmat que la Policia Nacional va delatar a la cèl·lula que hi havia un mosso infiltrat que intentava extreure informació per si el grup terrorista decidia passar a l'acció. Uns fets que els Mossos d'Esqusdra van denunciar en el seu moment.

L'encarregat de donar la raó al cos català ha estat l'últim testimoni, David Pórtoles Franco (àlies Ibrahim) que ha apuntat que agents del cos policial espanyol van posar en coneixement del grup que hi havia un infiltrat.

La qüestió de la traïció de la policia espanyola a la catalana ja havia estat protagonista durant els primers minuts del judici d'ahir quan les defenses es van queixar del fet que la presidenta del Tribunal, Ángela Murillo, no hagués inclòs al sumari la peça (declarada secreta) que fa referència a aquesta qüestió.

Una xivatada en tota regla

A preguntes de la Fiscalia l'investigat David Pórtoles, que ha assegurat que ell tenia coneixement de la presència d'un infiltrat al grup fruit de la delació de la policia espanyola. Sabia qui era, ha afirmat, per la xivatada del 7 de novembre del 2014, malgrat que ell, ha afirmat, no ho va dir a ningú per respecte a la mateixa investigació i des del convenciment que ell no havia infringit la llei.

Abans havia declarat Jacob -alies Yacoub- Orellana, resident a Valls, i Gonzalo Cabezas, alies Suleiman. Orellana ha apuntat que era el suposat infiltrat policial, alies Youssef, qui treia a col·lació de manera recorrent qüestions relacionades amb el terrorisme, unes acusacions que també han repetit els altres dos conversos.

La fiscalia demana penes pels 11 acusats que van entre 7 i 19 anys de presó. El judici s'allargarà fins al març. Els Mossos d'Esquadra van desarticular la cèl·lula el març de 2015, en una operació batejada amb el nom de 'Caronte'. Tenia estructura piramidal i els investigadors consideren que al capdamunt de l'organització hi havia Lahcen Z., Rida H i Antonio S. M. Aquest últim, conegut com a 'Alí el perruquer', un ciutadà de Sabadell de nacionalitat espanyola convertit a l'islam.

Una història que es repeteix

Tal com va explicar directe!cat i després confirmat, l'imam de Ripoll, cap de la cèl·lula que va atemptar a Catalunya el passat agost, era confident del CNI mentre preparava les accions terroristes a Barcelona. Cobrava un sou de fons reservats de l'Estat mentre va aconseguir construir la cèl·lula terrorista adoctrinant joves marroquins i mai es va informar els Mossos d'aquesta situació. i després confirmat, l'imam de Ripoll, cap de la cèl·lula que va atemptar a Catalunya el passat agost, era confident del CNI mentre preparava les accions terroristes a Barcelona. Cobrava un sou de fons reservats de l'Estat mentre va aconseguir construir la cèl·lula terrorista adoctrinant joves marroquins i mai es va informar els Mossos d'aquesta situació.

