L'Audiència Nacional es carrega la llibertat d'expressió i condemna un home per insultar la corona

El tribunal el considera culpable d'un delicte d'injúries

Redacció | L'Audiència Nacional ha condemnat un home per insultar Juan Carlos I en el seu perfil de Facebook. El tribunal assenyala que el missatge és "evidentment i literalment difamatori, innecessari i desproporcionat" pel que excedeix el marc de la llibertat d'expressió.

L'Audiència Nacional el considera culpable d'un "delicte d'injúries a la Corona" i el condemna a pagar una multa de 900 euros, segons informa el diari Público.



El condemnat va escriure en el seu perfil de Facebook, fa ara un any i mig, que Juan Carlos I és un "corrupte malparit". Tanmateix, diu que "li hagués tallat el coll".

El tribunal considera que aquestes expressions estan carregades de "menyspreu" i no poden entrar dins la llibertat d'expressió perquè "insultar no és criticar i no pot comparar-se amb la crítica", tal com apunta el diari citat.



Finalment, recorda en la sentència que "el greuge i menyspreu" a la Corona pot atemptar contra la "pau social".

