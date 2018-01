Els liberals es deixen veure a l’Ateneu

Última actualització Dimarts, 30 de gener de 2018 05:00 h

El pensador i liberal Johan Norberg va fer una amplia dissertació relatant els motius pels quals els humans vivim en millors condicions avui dia

6 ( 1 vot ) Carregant Carregant



El passat dijous, 24 de gener l’associació Catalans Lliures va fer passar una bona estona als liberals o orfes d’ideologia, que van treure el cap per l’Ateneu Barcelonès. L’associació liberal, va convidar a en Johan Norberg, divulgador global del pensament liberal. El va introduir Èric Herrera, Vicepresident del Col·lectiu Catalans Lliures, i Juan Ramón Rallo, director de l’Institut Juan de Mariana. Fonts del Col·lectiu Catalans Lliures, asseguren que el Col·lectiu té l’aspiració de convertir-se en un Think Tank.

Norberg va fer una amplia dissertació relatant els motius pels quals els humans vivim en millors condicions avui dia. En una sala plena a vessar, Norberg va assegurar que els temps passats, no foren millors. En aquest sentit, la conferència es basa en el seu últim llibre “Progrés, 10 raons per mirar el futur amb optimisme.” On assegura que l’alimentació, el sanejament, l’esperança de vida, la pobresa, la violència, el medi ambient, l’alfabetització, la llibertat, igualtat, i les condicions de la infància, han millorat de manera exponencial durant aquests darrers anys. Entre d’altres, Norberg va fer una apassionada defensa de la globalització, esdeveniment que considera més gran que la Revolució Industrial. I dels miracles de la globalització, explica que en els últims 25 anys, la pobresa extrema s’ha reduït d’un 37% a menys del 9% del total de la població. Pel que fa a les desigualtats, Norberg assegura que tot i que les diferències poden augmentar, aquest no és un fet que confirmi que vivim en un món pitjor, sinó que tot i les desigualtats, el fet que hi hagi rics no treu que hi hagi multituds de persones que surten de la pobresa. Si volen gaudir de la conferíncia i no hi van poder ser, està enregistrada a Youtube, per cortesia l’Ateneu Barcelonès.



El liberalisme i la globalització, dos temes controvertits que seguiran a l’agenda dels afers globals per molt de temps. Si tenen més ganes de tenir temes tant controvertits com interessants, el Col·lectiu Catalans Lliures també oferirà una conferènciael dijous d’aquesta setmana. Porta el títol mmigration, citizenship and freedom” que serà a càrrec de Chandran Kukathas, Catedràtic de Teoria Política i Cap de departament a la London School of Economics and Political Science.

Notícies relacionades