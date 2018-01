El PSC exigeix la suspensió del ple d'investidura

Última actualització Dimarts, 30 de gener de 2018 10:05 h

Envia una carta al president del Parlament i a la Mesa

1 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Redacció | El grup parlamentari del PSC i Units per Avançar ha adreçat aquest dimarts una carta al president del Parlament, Roger Torrent, en què li sol·licita formalment que suspengui el ple d'investidura convocat aquesta tarda ja, segons els socialistes, "no es compleixen les condicions establertes pel Tribunal Constitucional", fixades aquest cap de setmana.

La carta, que signen el president del grup Miquel Iceta i la seva portaveu Eva Granados, també demana a Torrent que enceti un període de consultes amb els representats dels grups parlamentaris per "analitzar la situació".

Els socialistes, que ja van anunciar aquest dilluns la intenció de sol·licitar la suspensió del ple si es mantenien les condicions per a una investidura no presencial, n'han enviat també una còpia a la Mesa del Parlament , que s'ha de reunir previsiblement aquest dimarts al matí.

Al text, Iceta argumenta que la resolució del Constitucional estableix com a mesura cautelar la suspensió d'una investidura que no sigui presencial mentre decidir sobre l'admissió a tràmit. I també defensa que no tenen coneixement que Carles Puigdemont, candidat de JxCAT a la investidura, hagi demanat autorització judicial al Suprem per assistir a la sessió d'aquesta tarda com demanava també del Constitucional.

Notícies relacionades