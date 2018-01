Els intents a la desesperada de Santamaría: evitar el ridícul de l'1-O

Última actualització Dimarts, 30 de gener de 2018 11:30 h

L'objectiu de la vicepresidenta és "esgotar totes les vies jurídiques possibles" perquè Puigdemont no sigui investit

Redacció | Evitar el ridícul de l'1-O. Aquesta va ser la motivació de la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, i de l'executiu a l'hora de tramitar el recurs contra la investidura de Puigdemont al Tribunal Constitucional, malgrat les recomanacions del Consell d'Estat, que es va pronunciar en contra.

Segons informa El Confidencial Digital, fonts de l'executiu de Rajoy, asseguren que "el record de l'1-O ha estat molt present, sobretot per Soraya". Per això, reconeixen, "s'havia de fer alguna cosa" tot i que afirmen "que a escala interna s'ha vist certa precipitació".

Les mateixes fonts expliquen al diari citat que la vicepresidenta va actuar d'aquesta manera per "por a un nou ridícul com l'1-O". Cal recordar que el gobierno va assegurar que no hi hauria ni referèndum ni urnes i finalment, en va haver-hi.

Ara, pel temor que Puigdemont fos investit president, "Soraya va prendre la iniciativa sí o sí", tot i que asseguren que Rajoy va donar el vistiplau.

Segons les mateixes fonts de El Confidencial , la vicepresidenta ha reconegut en l'àmbit intern que el seu objectiu és "evitar la investidura de Puigdemont per totes les vies jurídiques possibles".

