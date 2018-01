Així descriu als espanyols un diari britànic

Última actualització Dimarts, 30 de gener de 2018 13:00 h

L'article exposa que a Espanya no cal dir ni "gràcies" ni "si us plau"

Redacció | El diari britànic The Times ha descrit com percep als espanyols. Sota el títol "com ser espanyol" l'article explica que des d'Espanya hi ha un gran menyspreu per la puntualitat. Explicita que arribar a l'hora es considera "força groller".

L'article també exposa que a Espanya no cal dir ni "gràcies" ni "si us plau" i que l'espanyol no és pas un idioma parlat sinó "cridat".

L'autor detalla que per ser un bon espanyol "aprendre l'idioma és només el primer pas". Però que també és important estar bronzejat i saber distingir entre les "tapes" i els "pinxos".

L'article, que forma part de la secció de viatges, constata que hi ha algunes dreceres per assolir l'objectiu de ser un bon espanyol. Assegura que cal oblidar les "nocions d'educació, discreció i decor". Pel cap de la secció de viatges, ser espanyol implica "entrar en un bar, petonejar i abraçar a desconeguts, cridar 'escolti' al cambrer i tirar al terra qualsevol cosa que no es pugui ni beure ni menjar".

L'autor recomana que al voltant de les 11 del matí es deixi qualsevol cosa que s'estigui fent per "prendre una cervesa i un entrepà". "Amb això hauries d'aguantar fins a l'hora de dinar, a les 2 de la tarda. Serà un menú del dia de tres plats i tardarà entre dues i tres hores". I com no podia ser d'una altra manera, l'article recorda que no pot faltar la migdiada: "Després, fes la migdiada".