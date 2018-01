JxCAT i la CUP desconeixien la decisió de Torrent

Absolutent d'acord i compromesos. https://t.co/WLZeDrMTmy — Francesc de Dalmases @JuntsXCat (@francescd) January 30, 2018





El grup Parlamentari té 34 diputats i diputades entre els quals hi ha un president (empresonat), 1 portaveu i 5 portaveus adjunts. En l’era d les tecnologies, la comunicació és molt fàcil quan hi ha voluntat i tot queda registrat. #ElMeuVotEsInviolable #JuntsxCat https://t.co/6VApIYWV2W — Aurora Madaula #JuntsperCatalunya (@Aurora_Madaula) January 30, 2018

JxCAT discrepa obertament amb Torrent i ha exposat que "es donen les condicions polítiques" per fer el ple. Per altra banda, des de la CUP, Carles Riera ha instat a través d'una piulada que el ple es faci tal com es tenia previst.

JxCAT i la CUP no tenien constància de la decisió del president del Parlament, Roger Torrent, d'ajornar el ple d'investidura previst per aquest dimarts a les 15 hores. Ni una trucada, ni un missatge. Res. Cap comunicació. I els grups no han amagat el seu desacord. I tampoc el seu malestar.