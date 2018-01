[Vídeo] Un pressumpte gihadista, preocupat per deixar clar que no és independentista davant el jutge

Última actualització Dimarts, 30 de gener de 2018 15:00 h

Està acusat de ser membre d'una cèl·lula que hauria volgut atemptar a Barcelona

Redacció| Aquest dilluns, Jacob Orellana parlava davant el jutge com a acusat de ser un dels presumptes membres d'una cèl·lula gihadista responsable de planejar atemptats en llocs emblemàtics (entre els quals hi hauria el Parlament català) de la ciutat de Barcelona. La policia els hauria aturat en l'anomenada operació Caront.

Etiquetes independentisme, jihadista

Jacob Orellana, juzgado hoy por yihadismo, más preocupado por dejar claro que no es independentista que terrorista. pic.twitter.com/v5rRSHYyj5 — CENSURAT NEWS. Segueix-nos! (@MNAnoticies) 29 de gener de 2018



L'espanyol -convers a l'islam- va negar formar part del grup terrrorista i voler atemptar contra "peixos grossos" de partits polítics i estaments militars. "Si a mi una persona em diu que atemptarà a la meva terra o m'ho prenc a riure, o m'ho prenc seriosament i vaig a la Policia o no sé què faig. Si en els atemptats de Barcelona gairebé atrapen la meva cosina que treballa a El Corte Inglés", va dir. D'altra banda, preguntat pel seu advocat sobre el significat de l'expressió "Allahu Akbar" (Déu és gran), ell va afirmar que "és com qui diu visca Nacho Vidal".

Tot i la gravetat de les acusacions, crida l'atenció que Orellana insistís -sobretot- al jutge en el fet que no és independentista quan li va demanar si és espanyol i català. "Sóc català però no independentista", crida; a la qual cosa el magistrat respon "per això li he dit espanyol".