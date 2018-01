La passarel·la de la 080 es tenyirà de groc

Última actualització Dimarts, 30 de gener de 2018 16:00 h

Durant la desfilada de la col·lecció de la dissenyadora Miriam Ponsa

2 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Redacció | La situació política a Catalunya estarà present, també, a la passarel·la de la 080 Barcelona Fashion. La dissenyadora manresana Miriam Ponsa ha decidit fer una desfilada amb una col·lecció inspirada en el dret a decidir.

La desfilada d'aquest dimarts s'inspira en la figura de Gandhi i en el pacifisme, però també en la situació a Catalunya. Ponsa ha reconegut que el conflicte català l'ha commocionat profundament en els últims mesos, segons informa Rac 1.



La dissenyadora ha fet servir la moda per reivindicar la situació política. Per això, ha anunciat que, durant la desfilada, tota la llum de la sala serà groga i també hi haurà un record per als polítics que no hi podran assistir.



"Des de fa uns mesos està cada dia a la meva vida. Ha estat una manera d’expressar el que he viscut els últims mesos. Per mi és un missatge d’esperança", ha sentenciat la dissenyadora.

Notícies relacionades