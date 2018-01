110 de 174 denúncies per assetjament a les Forces Armades van ser arxivades de 2004 a 2015

Són dades d'un estudi -sobre mesures de prevenció, formació i suport a les víctimes d'assetjament sexual, laboral i professional a les Forces Armades- que l'Observatori de la Vida Militar ha remès a la presidenta del Congrés espanyol, Ana Pastor (PP), i que seria el primer que tracta l'assetjament sexual, professional i per raó de sexe o gènere a les casernes. La conclusió és que la dona apareix com a víctima en la majoria dels casos tot i representar només el 21,5% del personal militar a les Forces Armades.



Cal saber que, a les Forces Armades, no es va aprovar un Protocol d'actuació davant l'assetjament sexual i per raó de sexe fins al novembre de 2015. En aquest sentit, a més, l'informe esmentat critica que aquest no tracti de forma específica l'assetjament professional, no s'apliqui al personal civil que treballa al Ministeri de Defensa i no faci cap referència a la normativa sobre prevenció de riscos laborals.