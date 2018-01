JxCat continua apostant per celebrar el ple d'investidura aquesta tarda

Última actualització Dimarts, 30 de gener de 2018 14:40 h

Així ho demana Elsa Artadi al president del Parlament, Roger Torrent

Redacció| Després que el president del Parlament, Roger Torrent, hagi anunciat aquest matí l'ajornament del ple d'investidura previst per aquest dimarts (a les 15h.) fins que no es pugui fer amb garanties; el grup del president Carles Puigdemont -'Junts per Catalunya'- ha reaccionat compareixent al Parlament per tal de criticar que no se'ls hagués informat de la decisió.





La portaveu de JxCat, Elsa Artadi, ha instat Torrent a tornar a convocar el ple per aquesta tarda, remarcant que cal perseguir la "voluntat popular" i respectar la sobirania del Parlament de Catalunya. Amb tot, ha agraït al president de la cambra que mantingui Carles Puigdemont com a únic candidat a la investidura i ha assegurat que -tot i compartir el seu discurs, en gran part- les "garanties" per celebrar el ple "es donen avui". "L'Estatut ens protegeix amb la inviolabilitat dels diputats", ha dit.